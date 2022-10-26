مركز إدارة الطوارئ والأزمات بأبوظبي ينظم حلقة نقاشية تعزز الثقافة التخصصية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، الحلقة النقاشية الأولى لمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة التخصصية ورفع الكفاءة الوظيفية، من خلال التعرف على المفاهيم والأطر والسياسات المعمول بها في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة.

وتناولت الحلقة النقاشية التي أقيمت في مقر أكاديمية أبوظبي الحكومية عدداً من المحاور الرئيسية والموضوعات، بما في ذلك إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمفاهيم العالمية الموحدة، وأبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على دور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في التعامل على المستوى الوطني، فضلاً عن دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومفهوم الاستجابة على المستوى المحلي.

فيما قدم الجلسة النقاشية أبرز المحاضرين من بينهم، الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، والدكتور حمدان راشد الشامسي من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد سالم العامري من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور كارلوس صموئيل من أكاديمية ربدان، فيما شهدت النقاشات مشاركة عدد من أبرز الجهات الحكومية في أبوظبي، واستهدفت موظفي حكومة أبوظبي الذين يشغلون المناصب القيادية وممن هم في المستوى التنفيذي فما فوق.

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