«الإمارات للأورام» و«أصدقاء السرطان» يطلقان مبادرة «بطلات بالوردي»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أكدت جمعية الإمارات للأورام، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، و«نوفارتس» التزامها الراسخ تجاه دعم جميع النساء المصابات بسرطان الثدي في المنطقة، فيما جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة «بطلات بالوردي»، وذلك تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي، وللاحتفاء بالناجيات من سرطان الثدي.

تجارب مهمة

وحضر الفعالية التي جرت أول من أمس، البروفيسور حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام، وعائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والدكتورة جيهان التومي المدير الطبي لدى شركة نوفارتس في منطقة الخليج، ونخبة من الخبراء في المجالين الطبي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من مؤثـري مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الناجيات من سرطان الثدي.

واستعرض عدد من الناجيات تجاربهن في محاربة المرض، وقدمن رسالة أمل للمصابات بهذا المرض.

حيث شاركت كل من الإعلامية فادية الطويل وباولا نصر الله، إحدى المتطوعات النشطات في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، تجربتهن مع سرطان الثدي، ورحلة صمودهن وشفائهن من المرض، وشددن على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة باستمرار، وشملت الفعالية إطلاق هاشتاق #بطلات_بالوردي، من أجل نشر الوعي عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي.

وخلال كلمته شدد البروفيسور الشامسي، على أهمية الفحوصات الذاتية والسريرية، وعدم التأخر أو التردد في استشارة الطبيب، في حال شعرن بأنهن عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي، أو ظهرت عليهن أية أعراض، مؤكداً ضرورة الكشف المبكر، وذلك لأهمية هذه الخطوة ودورها الجوهري في تسهيل عملية العلاج وتعزيز فرص الشفاء التام منه.

فحوصات دورية

وحثت الملا جميع السيدات على إجراء فحوصات ذاتية منتظمة للثدي في المنزل، وأنه من أبرز الاعتقادات الخاطئة شيوعاً لدى النساء في تصورهن، بأنهن لسن معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

وذلك لمجرد أنه ليس لديهن تاريخ عائلي يربطهن بهذا المرض، غير أنه في الواقع توجد العديد من العوامل التي تزيد من فرص إصابة النساء بسرطان الثدي، ونحن بدورنا نعمل جاهدين على توعيتهن بهذه العوامل، ومن هذا الأساس جاءت فكرة تعاوننا مع شركة نوفارتس ضمن حملة «بطلات بالوردي».

ومن جهته قال محمد عز الدين الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الخليج في «نوفارتس»: إنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً بواقع 2.3 مليون حالة جديدة سنوياً، وفي أواخر عام 2020، كان هناك 7.8 ملايين امرأة تم تشخيصهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أنه من الضروري أن تتكاتف الجهود من أجل بناء شبكة من الشراكات القوية عبر قطاع الرعاية الصحية.

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