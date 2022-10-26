«الدولي لطب العائلة بدبي» يناقش قضايا الصحة النفسية والرعاية الأولية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة الـ9 أعمال يومه الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تركزت الجلسات حول قضايا الصحة النفسية وأساليب دمجها في الرعاية الأولية بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء المختصين من داخل الدولة وخارجها.

وقالت الدكتورة ابتسام البستكي رئيسة المؤتمر والمعرض: تزايدت مؤخراً المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية في كافة أنحاء العالم، حيث تفيد التقارير أنه بحلول عام 2030 يمكن لأزمة الصحة النفسية أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار.

ومن جانبه تطرق الدكتور ديفدوت كوتيكار، استشاري طب الأعصاب في مستشفى الكويت بالشارقة وأستاذ مساعد إكلينيكي في جامعة الشارقة، إلى آخر المستجدات في رعاية مرض الخرف، فيما استعرض الدكتور شاي إفراتي مدير مركز «ساغول» للأبحاث والعلاج بالضغط العالي في مركز «شامير» الطبي الوسائل الحديثة في علاج الدماغ.

وبحسب منظمة الصحة العالمية يصاب واحد من كل 7 أطفال حول العالم من اضطراب نفسي ما يشكل نسبة 13% من المعدلات العالمية للإصابة بهذه الأمراض حيث أُثبت بأن الاكتئاب والقلق والاضطرابات السلوكية هي من بين الأسباب الرئيسية للمرض النفسي بين المراهقين.. في حين تستمر تبعات التقصير غير المقصود في تشخيص الأمراض النفسية ومعالجتها في سن مبكرة إلى مرحلة البلوغ الأمر الذي يزيد من الإضرار بالصحة الجسدية والعقلية للفرد ويحد من احتمالات الحصول على أسلوب حياة صحي مع التقدم في السن.

وينظم المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة سنوياً من قبل مؤسسة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة» حيث يحظى بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي والتحالف العلمي العالمي لطب العائلة والاتحاد الدولي لمكافحة التدخين ومجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للمستشفيات وجمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم ومستشفى «هيلث بوينت».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز