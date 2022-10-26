انطلاق الدورة العاشرة لجائزة عون للخدمة المجتمعية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أطلق مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، أمس، «الملتقى التعريفي لجائزة عون للخدمة المجتمعية للعام الدراسي 2022 - 2023»، خلال الملتقى الذي جمع مسؤولي المدارس والجامعات برأس الخيمة، وتستهدف الجائزة خلال دورتها العاشرة لهذا العام مشاركة 60 مدرسة ورياض أطفال وجامعة.

وأوضح راشد محمد الخطيبي الكعبي مدير مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، أن الجائزة تستهدف نشر الوعي بأهداف التكافل المجتمعي عبر طلاب المدارس ودعم دور المدرسة في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المبادرة والمنافسة الإيجابية والمشاركة في الأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة وغرس المسؤولية المجتمعية في نفوس النشء، وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وترجمة هذه الأهداف السامية إلى أعمال واقعية تعزز قيمة العمل التطوعي.

وأضاف: إن الأعمال التطوعية التي يتم تنفيذها عبر «الهلال الطلابي» بمركز الهلال الأحمر في رأس الخيمة تعمل على توثيق العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات لإيجاد التفاعل الأفضل في الحياة لمساعدة الآخرين وتوجيه طاقات طلاب المدارس إلى عمل إنساني واجتماعي.

وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المدارس والجامعات المشاركة في جائزة «عون» خلال الأعوام الماضية بالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا».

مؤكداً أن الجائزة تمثل أحد أهم البرامج المهمة في الميدان التربوي، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، ودعم دور المدرسة المهم في المجتمع المحلي، وخلق قيادات مجتمعية مستقبلية واعية ومدركة لأهمية العمل الإنساني والمجتمعي.

وأكد الكعبي، أن دور الهيئة لا يقتصر على المجالات الإغاثية أو المساعدات، بل تعداه إلى خلق الشراكات المؤسسية وتنفيذ البرامج التوعوية، وإطلاق الخطط التدريبية في العديد من المجالات، التي تدعم العديد من أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الجائزة تحمل في طياتها العديد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف مشاركة المؤسسات التعليمية كفئات مستقلة، بالإضافة للفئات الأخرى مثل فئة المشرف التربوي المتميز، وفئة ولي الأمر المتميز وفئة الطالب المبتكر وفئة بطل المجتمع التطوعي.

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