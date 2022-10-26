6 حالات يستثنى فيها العمال من نظام حماية الأجور

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سداد رواتب العمال عبر نظام حماية الأجور يعد إلزامياً للعاملين في المنشآت باستثناء العاملين في وظائف محددة وبعض الظروف، مشيرة إلى أن هناك 6 مواضع يستثنى فيها العمال من إيداع رواتبهم أو تسجيلها في نظام حماية الأجور وهم: العمال الذين لديهم شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والعامل الذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال فترة 30 يوماً من استحقاق الأجر والمجاز من دون أجر خلال مدة الإجازة، بالإضافة إلى البحارة العاملين على متن السفن وأجور العمال الأجانب من خارج الدولة والعاملين في المنشآت الأجنبية أو فروعها.

إنجاز المعاملات

وأكدت أن التزام المنشآت بنظام حماية الأجور شرط أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، وحددت الوزارة 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها عن قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة.

3 أشهر

وأشارت الوزارة إلى من ضمن الاشتراطات المحددة ألا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً للأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، كما نصت الإرشادات أنه يوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.

وذكرت الوزارة أنه بحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم الـ 17 من بعد تاريخ الاستحقاق، وأما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز من دون أجر خلال مدة الإجازة.

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