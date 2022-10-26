زوار بأعداد قياسية للقرية العالمية في أول أيام الموسم 27

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت فعاليات الموسم 27 للقرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

شهدت بوابة العالم تجمّع أعداد كبيرة من الضيوف المتحمّسين لزيارة القرية العالمية في يومها الأول، حيث كان في استقبالهم أسطول السيارات الخاص بفعالية رحلات العجائب، الذي يضم مجموعة من أكثر سيارات الأجرة شهرةً من حول العالم، قبل أن يخرج منها مجموعة من فناني الأداء ليفاجئوا الحضور بتقديم استعراضات راقصة مليئة بالحيوية، وسط أجواء من الفرح والدهشة.

وفور انتهاء العرض الأول، انتقل الفنانون إلى داخل البوابة ليبدأ الهتاف بالعدّ التنازلي قبل افتتاح المداخل لأول مرة. وتم الترحيب بالضيوف الأوائل لهذا الموسم على إيقاعات الطبول المليئة بالحماس التي قدمتها فرقة «آينجا»، القادمة من بوغوتا في كولومبيا، قبل أن يتم إطلاق قصاصات وشرائط الورق المبهجة لتغطي سماء القرية العالمية وتمطر على الضيوف في أجواء تعمّها الفرحة والبهجة. واستمرت الاحتفالات المخصصة بافتتاح الموسم مع عروض الألعاب النارية الرائعة التي زيّنت سماء القرية العالمية في أولى ليالي الموسم.

وشهد اليوم الأول من الموسم 27 الترحيب بعدد قياسي من الضيوف الذين استمتعوا بالتجول بين الأجنحة السبعة والعشرين الجديدة، والتي تمثل ثقافات لأكثر من 90 دولة، وأكثر من 3,500 منفذ للتسوق، وما يزيد على 250 منفذ للمأكولات والمشروبات، والعديد من الأنشطة والوجهات الترفيهية، والجولات الشيقة في كرنفال™، والتي تجتمع على أرض القرية العالمية لتوفير أروع التجارب لجميع أفراد العائلة، وتتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للقرية العالمية وتطبيق الهواتف الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز