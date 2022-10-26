8 ملايين معاملة رقمية أنجزها متعاملو «كهرباء دبي» في 9 أشهر

المصدر: البيان

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توفر هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها العديد من القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان. كما تقدم الهيئة خيارات عدة لتسديد الفواتير بشكل مريح عبر قنوات مختلفة توفرها للمتعاملين بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة. ومنذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2022، أجرى متعاملو الهيئة نحو 8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية التي توفرها الهيئة وشركائها، حيث تم إنجاز أكثر من 1.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي وأكثر من 1.6 مليون معاملة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، كما تم إنجاز أكثر من 700 ألف عملية دفع عن طريق تطبيق "دبي الآن"، وأكثر من 350 ألف عملية دفع عبر أجهزة اتصالات للدفع الآلي، وأكثر من 3.5 مليون عملية عبر القنوات الذكية لـ 21 بنكاً في دولة الإمارات، وأكثر من 22 ألف معاملة عبر خدمة "تيسير"، منصة التحصيل الذكي لدفع الفواتير باستخدام الشيكات عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وأكثر من 600 ألف معاملة عبر خدمة الدفع بواسطة Apple Pay.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، والمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم. وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مما يضمن تعزيز سعادة المتعاملين ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما سجلت الهيئة أكثر من 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وأضاف معاليه: "نحرص على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومبادرة "دبي الذكية" لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومخصصة، تواكب توقعات المتعاملين."

واستكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة من أبرزها هيئة دبي الرقمية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي (اقتصادية دبي)، و21 بنكاً، و"اتصالات"، و"دو"، واينوك، وإيبكو، ومحفظة نقودي، وويسترن يونيون، و(EMPAY). ومن خلال هذه الخطوة، تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية وغيرها.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي بدأت عام 2012 إرسال نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية إلى متعامليها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بهم عند إصدار الفاتورة الشهرية، وذلك تعزيزاً لمساعيها الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة. وفي عام 2021، تسلمت الهيئة ختم (100% لاورقية) من هيئة دبي الرقمية (مؤسسة دبي الذكية سابقاً)، تقديراً لريادتها في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%.

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