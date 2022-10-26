وزير الاقتصاد: 28 مليار دولار حجم استثمارات الإمارات في مصر

المصدر: البيان

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كشف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عن حجم الاستثمارات الإمارتية في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات سجلت 28 مليار دولار، وتوجد 1300 شركة إماراتية تعمل في عدة قطاعات منها البناء والتشييد والصناعة وغيرها، كما أن هناك نحو 700 ألف شاب مصري يعمل في دولة الإمارات.

وقال معالي وزير الاقتصاد خلال احتفالية مصر والإمارات قلب واحد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، إن المستثمرين الإماراتيين ينظرون لمصر كبوابة لأفريقيا والمستثمر المصري ينظر إلى الإمارات كبوابة إلى آسيا.

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