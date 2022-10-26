بث مباشر.. الاحتفالات الإماراتية المصرية «50 عاما مصر والإمارات قلب واحد» في القاهرة

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم الاحتفالات الإماراتية المصرية “ 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد ” التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في العاصمة المصرية - القاهرة.

تشمل الاحتفالات - التي تستمر 3 أيام - ملتقى اقتصادياً وثقافياً وحفلاً فنياً يقام في موقع الأهرامات.

طباعة Email
↑ أعلى