بث مباشر.. الاحتفالات الإماراتية المصرية «50 عاما مصر والإمارات قلب واحد» في القاهرة
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انطلقت اليوم الاحتفالات الإماراتية المصرية “ 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد ” التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في العاصمة المصرية - القاهرة.
بث مباشر.. الاحتفال بـ50 عامًا من العلاقات الإماراتية المصرية 🇦🇪🇪🇬https://t.co/9M61jt8GfM#مصر_والإمارات_قلب_واحد— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 26, 2022
تشمل الاحتفالات - التي تستمر 3 أيام - ملتقى اقتصادياً وثقافياً وحفلاً فنياً يقام في موقع الأهرامات.