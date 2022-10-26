بث مباشر.. الاحتفالات الإماراتية المصرية «50 عاما مصر والإمارات قلب واحد» في القاهرة

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم الاحتفالات الإماراتية المصرية “ 50 عاما مصر و الإمارات قلب واحد ” التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في العاصمة المصرية - القاهرة.

بث مباشر.. الاحتفال بـ50 عامًا من العلاقات الإماراتية المصرية 🇦🇪🇪🇬https://t.co/9M61jt8GfM#مصر_والإمارات_قلب_واحد — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 26, 2022

تشمل الاحتفالات - التي تستمر 3 أيام - ملتقى اقتصادياً وثقافياً وحفلاً فنياً يقام في موقع الأهرامات.

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