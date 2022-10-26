رئيس الدولة يهنئ ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معالي ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال سموه، أهنئ معالي ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة وأتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة ولبلده والشعب البريطاني دوام النمو والازدهار، وأتطلع إلى العمل معاً خلال المرحلة المقبلة والبناء على شراكتنا الثنائية الوطيدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

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