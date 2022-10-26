رئيس الدولة ونائبة يهنئان رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‏‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.

‏‎ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.

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