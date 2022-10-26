سلطان بن طحنون: العمل التطوعي في الإمارات ثقافة متجذرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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بمشاركة 1600 متطوع من 100 دولة، من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل التطوعي، انطلقت أمس الدورة 26 من فعاليات المؤتمر العالمي للتطوع الذي تنظمه مؤسسة الإمارات في مركز أدنوك للأعمال بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية.

وناقش المشاركون في اليوم الأول من المؤتمر الذي يُقام تحت شعار «التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات» عدداً من القضايا المحورية كدور التطوع في إحداث التغيير، والتطوع المؤسسي لعالم ما بعد الوباء.

دعم

وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات: «كرس الآباء المؤسسون نهجاً راسخاً في مجال العمل التطوعي، مكّن دولة الإمارات من تبوؤ مكانة عالمية مرموقة في هذا القطاع الحيوي، وسارت قيادتنا الرشيدة على هذا النهج لتسهم كقيادة داعمة ومُلهمة في ترسيخ العمل التطوعي، الذي أصبح ثقافة متجذرة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات المعطاءة».

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع «يسعدنا اليوم أن نحتفي بإنجازاتنا وتجاربنا الزاخرة والتي تُعتبر جزءاً أساسياً وفعّالاً من المنظومة التنمويّة التي تعيشها الدولة في شتّى المجالات، إيماناً منّا بأهميّة العمل التطوعي والاستثمار في طاقات المتطوعين.

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات»:«نُرحب برواد العمل التطوعي في أبوظبي على أرض الإمارات الطيبة التي دامت على مر العقود نموذجاً ملهماً في العطاء المجتمعي، حيث تُعتبر استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث تأكيداً على مكانتها الريادية في العمل التطوعي واستمراراً لجهودها في تنمية وتطوير هذا القطاع وخلق بيئة ممكّنة للمتطوعين لجذبهم وتحفيزهم على المشاركة في دفع عجلة التنمية».

وبدورها، قالت نيكول سيريلو، المدير التنفيذي لـ«الرابطة الدولية للجهود التطوعية IAVE»: إنه من دواعي فخرنا أن نتعاون مع مؤسسة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي، والذي يتخذ اليوم مساراً جديداً ومهماً من خلال احتضان دولة الإمارات له. نشكر دولة الإمارات ممثلة بمؤسسة الإمارات على تنظيم المؤتمر وفقاً لأعلى المقاييس العالمية الرفيعة، وكلنا ثقة بأن نتائجه ستنعكس على الفكر التطوعي في العالم.

مشاركة

ويستكمل المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر مناقشة مجموعة من المحاور المهمة مع مشاركة خبراتهم ودراساتهم في عدد من الندوات التدريبية لتسليط الضوء على الممارسات الرئيسية لمواجهة العديد من القضايا الخاصة بقطاع العمل التطوعي حول العالم.

وقالت معالي حصة بوحميد في تصريحات على هامش المؤتمر، إن التطوع وحب العطاء إحدى القيم الأصيلة في مجتمع دولة الإمارات والتي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوب المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، كما تمثل دولة الإمارات نموذجاً ريادياً يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

وأشارت إلى أن استضافة هذا المؤتمر في العاصمة أبوظبي يجسد الدور الكبير الذي تجسد هذه الرؤية في استضافة العاصمة أبوظبي «المؤتمر العالمي للتطوع» لأول مرة في الشرق الأوسط، بحضور 800 مشارك من المتطوعين من 100 دولة حول العالم والرابطات التطوعية كذلك، ونفتخر أن نشاركهم تجربة دولة الإمارات في التطوع ومشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث والجمعيات ذات النفع العام في هذا المجال.

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