رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء بريطانيا الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ريشي سوناك، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى ريشي سوناك بهذه المناسبة.

علاقات

إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اتصال هاتفي مع جيمس كليفرلي وزير الخارجية والتنمية البريطاني علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي الإماراتي البريطاني وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين. واستعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية لها وتعزيز الاستجابة لتداعياتها الإنسانية.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الاتصال الهاتفي إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والبنّاء لمعالجة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين مشدداً أن الإمارات تدعم وتساند الجهود المبذولة كافة لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار المستدام.

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