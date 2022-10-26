أحمد بن حميد يستقبل القنصل الأمريكي

المصدر: (عجمان - وام)

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استقبل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، في ديوان الحاكم، أمس، ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين.

ورحب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تربط البلدين الصديقين.

وأشادت ميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي في دبي بعمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وبما تشهده الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة.

عقب ذلك قامت القنصل الأمريكي، والوفد المرافق لها بزيارة مسجد الشيخة آمنة الغرير في منطقة الصفيا بإمارة عجمان، الذي يعتبر من أحدث مساجد الإمارة وأكثرها تميزاً.

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