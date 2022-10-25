انطلاق اجتماعات الدورة الختامية لأعمال الأجندة الرقمية العربية بدبي

المصدر: دبي - وام

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بدأت اليوم في دبي الاجتماعات التشاورية الختامية لفريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات ونظم المعلومات المشكل من ممثلي الدول العربية، وفرق الخبراء التي تضم مجموعة من المنظمات العربية والدولية الذين أسهموا في إعداد وثيقة الأجندة الرقمية العربية، بمدينة دبي وتستمر لغاية 27 أكتوبر الجاري في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، وذلك بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن مشروع الأجندة الرقمية العربية يتم برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومن خلال شراكة وتعاون استراتيجي مع منظمة (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، حيث إنه من المخطط عرض تلك الأجندة الرقمية قريباً على مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العرب.

كما ثمَّن السفير زكي دور الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كونه اتحاداً نوعياً متخصصاً بالاقتصاد الرقمي، لا سيما أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تعد إحدى المدخلات الرئيسة للأجندة الرقمية العربية وخصوصاً لمحور الاقتصاد الرقمي وهو أحد المحاور الستة للأجندة الرقمية العربية.

من جهته أكد الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، دور الاتحاد المحوري في هذا المشروع العربي الاستراتيجي، وأوضح أن الاتحاد يقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات المشتركة بين الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والأجندة الرقمية العربية، ومنها المنصة العربية للشركات والمؤسسات العاملة ضمن قطاع الاتصالات ونظم المعلومات والخدمات الذكية، حيث تهدف المنصة إلى تأسيس قاعدة معلوماتية وفق أفضل المعايير المحددة لأنشطة الأعمال التكنولوجية كما حددتها مواصفة (ISIC4) المعتمدة من الأمم المتحدة، وبالتوازي سيدشن الاتحاد دراسة تهدف لتقديم رؤية استراتيجية لتحفيز الاستثمار الإيجابي والفعال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

وأضاف أن الاتحاد يقوم حالياً بتطوير مبادرات مختلفة لتشجيع منصات التجارة الإلكترونية والتي تقدم خدماتها للشركات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة وتدعم الأنشطة التصديرية.

محادثات موسعة

من جهة أخرى، أكد السفير خالد والي مدير إدارة تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الدورة تتضمن أعمالها محادثات تشاورية موسعة دُعِيَ لها العديد من المتخصصين من أصحاب العلاقة في القطاع الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن أعمال الأجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي تهدف إلى التعرف على مرئيات أصحاب العلاقة المتعددين حول الأجندة الرقمية العربية وآليات وضعها في التنفيذ وإطار الشراكات المقترح لتفعيلها، كما ستغطي هذه الاجتماعات نقاط الترابط بين الأجندة الرقمية العربية والمسارات العالمية مثل المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت، والقمـة العـالميـة لمجتمع المعلومات، وعمليـات التعـاون الرقمي.

وتقام أعمال هذه الدورة بإشراف وإدارة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الأمانة التنفيذية (الإسكوا) بالشراكة مع كل من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال الدكتور أيمن الشربيني مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التنمية الرقمية والتعاون الرقمي في الإسكوا، إن أعمال هذه الدورة تجري بإشراف وإدارة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الأمانة التنفيذية للإسكوا بالشراكة مع كل من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال المهندس عبدالرحمن المرزوقي مدير السياسات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: عملنا جنباً إلى جنب من خلال فرق فنية متخصصة، ونمر اليوم في مرحلة مثالية بوجود العولمة والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة وهذه الخبرات لذا يمكننا الاستفادة من هذه الفرصة في تطوير استراتيجيات الاقتصاد الرقمي العربي.

وأشار إلى وجود طاقات كبيرة وفرص حقيقة في الوطن العربي، وتشكل هذه الاجتماعات رافداً وسانداً حقيقياً بما تحتويه من مناقشات من هذه الكوكبة التي تمثل خلاصة معرفية وإضافة نوعية لجهود دعم الاقتصاد العربي الرقمي نحو المزيد من النجاحات.

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