«الجليلة» تحتفى بمرور 17 عاماً على تأسيس «برست فرندز»

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفلت مؤسسة «الجليلة» - العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال الابتكار الطبي - اليوم بالذكرى السنوية السابعة عشرة لتأسيس «برست فرندز» التي تجمعها شراكة مثمرة مع المؤسسة ضمن خطوة تؤكد على الأثر الفاعل للبرامج المحلية في تعزيز الوعي بمرض سرطان الثدي في دولة الإمارات.

وتأسست «برست فرندز» عام 2005 على يد الدكتورة حورية كاظم أول جراحة إماراتية لتكون أول مجموعة دعم لسرطان الثدي في دولة الإمارات.. وتتمثل مهمة هذه المؤسسة في إنقاذ حياة النساء من خلال زيادة الوعي بسرطان الثدي وتوفير منصة تتيح للمريضات والناجيات من المرض التعلم وتبادل الخبرات وتقديم الدعم المعنوي والعاطفي لبعضهن البعض الأمر الذي ثبتت فعاليته وجدواه في عملية شفاء المصابات بهذا المرض.

قبول

وقال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الجليلة»: إن مجموعة «برست فرندز» هي مثال حي على ما يمكن تحقيقه عندما تدافع عن فكرة لا تلقى قبولاً واسعاً لدى المجتمع بشجاعة وتفانٍ وشغف، واليوم خرجت هذه الفكرة إلى النور وأصبحت مبادرات تحدي سرطان الثدي أكبر من أي وقت مضى وانتشر الوعي أكثر لدى مختلف فئات المجتمع، ولا يمكننا أن نغفل دور برست فرندز على مدى 17 عاماً مضت في إنقاذ حياة الآلاف، وندين بالفضل للدكتورة حورية ومجلس برست فرندز ومجتمع محاربي سرطان الثدي لتفانيهم في العمل على تبني هذه المبادرة كما نعبر لهم عن امتناننا واعتزازنا بالأثر الكبير الذي أحدثه عملهم على حياة النساء.

معالجة

من جانبها، قالت الدكتورة حورية كاظم مؤسسة ورئيسة «برست فرندز» عندما بدأت العمل في مشروع برست فرندز لم يكن لدي ما يؤهلني للعمل على مشروع كهذا سوى خبرتي في معالجة مريضات سرطان الثدي إلى جانب رغبتي في مساعدتهن للانتصار على هذا المرض.. لكننا الآن نحتفي بمرور 17 عاماً من العمل على توفير بيئة رعاية آمنة وممتعة للنساء، حيث يتلقين الدعم الذي من شأنه أن يساعدهن الانتصار في حربهن على هذا المرض.

وتشير التقديرات إلى أن واحدة من بين ثماني سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي في حياتهن علماً بأن سرطان الثدي هو السبب الرئيسي الثاني للوفيات بين النساء.. فيما تظهر الدراسات أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي وبالتالي معالجته في مراحله الأولى يرفعان نسبة النجاة من المرض إلى 99 %.

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