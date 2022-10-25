«طرق دبي» تفعّل استخدام بطاقة «نول» لدفع رحلات «مونوريل النخلة»

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تفعيل استخدام بطاقة “نول” التابعة لها لدفع تعرفة التنقّل عبر رحلات مونوريل في جزيرة النخلة.

وقال محمد يوسف المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إنّه بإمكان الجمهور الآن من سكان جزيرة النخلة والسيّاح والزوار استخدام بطاقات نول الذهبية والفضية والزرقاء فقط في رحلاتهم اليومية من خلال التنقّل عبرَ مونوريل النخلة.

وأوضح المظرّب أن هذه المبادرة تدعم وتساند التوجهات الخاصة بتكامل أنظمة المواصلات العامة والخاصة بهدف توفير رحلة متكاملة للمتعاملين في دبي، وتتواءم مع استراتيجية نول الرقمية الرامية إلى التوسع في استخدام بطاقة نول في الخدمات والمنتجات والحلول التابعة إلى الشركاء الخارجيين من القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تعزز من تجربة مستخدمي بطاقة نول من خلال توفير العديد من الخدمات في بطاقة موحدة، كما تعزز من ترابط أنظمة المواصلات العامة وتخدم منظومة النقل في إمارة دبي وذلك من خلال تحقيق استراتيجية الميل الأول والأخير، منوها إلى أنّ هذه المبادرة تمثل إضافة جديدة في استراتيجية وتوجهات الهيئة الخاصة بتوسيع وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفق أرقى الممارسات والمعايير العالمية.

وسبق تنفيذ هذه المبادرة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة نخيل العقارية على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فبراير الماضي.

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