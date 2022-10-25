شرطة دبي تعزز التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، فعاليات للتوعية بالكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، في مقر أمانة مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، بالتزامن مع شهر أكتوبر العالمي المخصص لنشر الوعي بأهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي، وزيادة نسبة احتمال التعافي منه.

وافتتح اللواء المستشار الدكتور علي حسين سنجل، المستشار الطبي لشرطة دبي، فعاليات التوعية، التي شملت محاضرة توعية للعنصر النسائي، بهدف نشر التوعية السليمة بينهن، وتعزيز أهمية الكشف المبكر لهذا المرض، للمساعدة على زيادة نسبة الشفاء المبكر منه، كما تضمنت الفعاليات معرضاً مصاحباً، استعرض العلاج بالطب البديل، والتغذية الصحية، والفحص المبكر بوساطة سونار، والفحص الذاتي.

وأكدت الرائد الخبيرة عنود السعدي، رئيسة مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، أن المشاركة في شهر أكتوبر الوردي المخصص لنشر الوعي لدى العنصر النسائي في شرطة دبي، وتشجيعهن على الكشف المبكر لسرطان الثدي، وأهمية الفحص الذاتي وتشجيعهن على اتباع أنماط حياة صحية للوقاية من السرطان، تهدف إلى خلق مجتمع مثقف واعٍ بأخطار المرض.

وأضافت: لأن الوقاية خير من العلاج، نسعى لتنفيذ مبادرات صحية تحفز الموظفات وتعزز الوعي المجتمعي، بأهمية الكشف الدوري بشكل عام، والفحوص المخصصة للنساء، لترسيخ الجانب الوقائي، وخفض معدل أمراض السرطان في المجتمع.

وفي نهاية الفعاليات، تقدمت الموظفات بالفحوص المجانية بوساطة سونار وعلاجات الطب البديل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز