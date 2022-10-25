«شرطة دبي» تبحث تحديات المستقبل مع خبراء دوليين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في فعاليات لقاء تعريفي مع خبراء يمثلون برنامج الجيل القادم لمستشرفي المستقبل NGFP، وممثلين عن المدرسة العالمية للمستقبل SOIF، وذلك على هامش «منتدى دبي للمستقبل»، بهدف تبادل التوقعات المستقبلية والتحديات العالمية، وتخيل الفرص، والمساهمة في صناعة المستقبل مع خبراء وقادة الفكر من مختلف الدول ومن جميع القطاعات، للعمل على بناء مجتمع مستدام.

وترأس الوفد المشارك العقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالوكالة، وتضمن اللقاء مشاركة ما يقارب 60 خبيراً ومتخصصاً من عدة مؤسسات دولية في مجال الاستشراف. وفي بداية اللقاء أكد العقيد حمدان الغسية حرص المركز على التعاون مع كافة الشركاء في مجالات استشراف المستقبل، إلى جانب العديد من المجالات والأنشطة العلمية، منوهاً بأهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في مجال استشراف المستقبل، لما تتضمنه من كوكبة من الخبراء ذوي الأفكار والرؤى المستقبلية، وفرصة مناقشة مواضيع في الجانب العلمي، ومجالات التحديات الخاصة بمجال الاستشراف المستقبلي، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي الدولي.

وأدار اللقاء مسؤولون من شركة SOIF، التي عرضت نبذة عن مهام الشركة والأهداف الخاصة بها، بوصفها مجموعة عالمية غير ربحية متخصصة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات للأجيال القادمة، وتهدف رؤيتها إلى صناعة الأفضلية لعالم أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتجمع الشركة بين ثلاثة تخصصات في خدمة التحول المجتمعي، وهي: استشراف المستقبل، التي تقدم النصائح لصانعي القرار حول كيفية استخدام أساليب استشراف المستقبل، والمشاركة والحكم، من خلال تصنيف صناعة المستقبل، إلى جانب إعداد الشبكات الخاصة بالتغيير الاجتماعي وتوسيع نطاقها.

كما تناول مسؤولو NGFP شرحاً بمهام المؤسسة، وطرحت عدة محاور وتساؤلات خلال اللقاء، منها النجاحات المحققة في مجال الاستشراف خلال عام 2022، وما هو التحدي المطلوب تحقيقه، إلى جانب الموضوع المهم الذي يجب أن نتناوله بشكل جماعي خلال لقاءات وفعاليات المنتدى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز