سفارة الدولة بمدريد تشارك في الاحتفال باليوم الوطني لإسبانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت سارا غازي المهري القائم بالأعمال في سفارة الدولة بمدريد، في الاحتفال باليوم الوطني لمملكة إسبانيا، وذلك تلبية لدعوة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وقرينته الملكة ليتيسيا، والذي أقيم بالقصر الملكي، بحضور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، وميريتشيل باتيت لامينيا رئيسة مجلس النواب، وأندير جيل جارسيا رئيس مجلس الشيوخ.

ونقلت المهري خلال الحفل إلى الملك فيليب السادس، تحيات وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمل الملك فيليب السادس، القائم بالأعمال في سفارة الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،. معرباً عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في احتفال بلاده باليوم الوطني، ومتمنياً لدولة الإمارات دوام الرفعة والنماء.

وأثنى الملك فيليب السادس على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ومن جانبها أكدت المهري عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، والحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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