«دبي الطبية» تطلق مبادرة ركن الدرّاجين

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مدينة دبي الطبية، المنطقة الحرة المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحة في الإمارة، عن إطلاق مبادرة ركن الدراجين لتوفير منطقة استراحة مجهّزة بالكامل لموظفي توصيل الطلبات، حيث توفّر مياه الشرب الباردة ومنافذ شحن الهواتف وعدداً من الخدمات الطبية، من موقعها المجاور لـ«سوسايتي»، أحدث وجهة عصرية مخصّصة لتجارب التسوّق والطعام في مجمّع الرازي الطبي، المبنى رقم 64 بمدينة دبي الطبية.

وينسجم إطلاق ركن الدرّاجين مع حرص مدينة دبي الطبية على دعم مختلف الفئات في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، حيث ستوفر الصالة الجديدة لموظفي توصيل الطلبات خدمات الفحص الطبي وبعض المنتجات الصحية مجاناً التي سيقدمها شركاء مدينة دبي الطبية في المبادرة وهي: مركز كليمنصو الطبي دبي، ومستشفى مورفيلدز دبي للعيون، وصيدلية المنارة.

وقال جمال أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نحرص في مدينة دبي الطبية على مساعدة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، انطلاقاً من مكانتنا كمنطقة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ومن هنا، وجدنا بأنه من واجبنا أن ندعم موظفي توصيل الطلبات الذين يشكلون جزءاً مهماً من القوى العاملة في دبي، خصوصاً في ظروف الطقس الصعبة».

وأضاف: «يلعب موظفو توصيل الطلبات دوراً مهماً في نمط الحياة العصري والسهل في دبي، وتأتي مبادرة ركن درّاجي التوصيل تعبيراً عن شكرنا لهم وتعزيزاً لمستوى صحة المجتمع ككل».

واستجابةً لمبادرة دبي تبادر للاستدامة، جهّزت مدينة دبي الطبية الركن بمبرّدات مياه لتوفير مياه الشرب للدرّاجين. وانطلقت «دبي تبادر للاستدامة» في وقتٍ سابق من هذا العام بهدف الحد من استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة وضمان حصول مختلف فئات المجتمع على مياه الشرب المجانية.

وتتعاون مدينة دبي الطبية مع عددٍ من الجهات لتحقيق أهداف المبادرة، حيث تعاونت المدينة مع كلٍ من مركز كليمنصو الطبي الذي سيوفر الفحوصات الطبية المجانية، ومستشفى مورفيلدز دبي للعيون الذي سيقدم فحص العيون المجاني، وصيدلية المنارة التي ستوفّر مجموعةً من المكمّلات الغذائية التي ستعزز صحة الدراجين.

وأضاف عبد السلام: «يُعد ركن درّاجي التوصيل أحدث مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها مدينة دبي الطبية، والمكرسة لمختلف فئات القوى العاملة في دبي. ويلعب شركاؤنا دوراً محورياً في حملات المسؤولية الاجتماعية التي نطلقها، حيث يبدون استعداداً دائماً للعمل عن كثب معنا لضمان نجاحها».

فحوصات

من ناحيته، قال الدكتور علي أحمد الحاج من مركز كليمنصو الطبي: «يشرّفنا التعاون مع مدينة دبي الطبية في مبادرة ركن الدرّاجين لتوفير الفحوصات الطبية لموظفي توصيل الطلبات. أعتقد أنني أتكلّم نيابةً عن الجميع في مركز كليمنصو الطبي حين أقول إنّ الوباء قد سلّط الضوء أكثر من أي وقت مضى على مدى أهمية هذه الفئة من القوى العاملة في الحفاظ على تطوّر الدولة. نأمل أن نكون قادرين على رد الجميل للمجتمع عبر ركن الدراجين وفي المبادرات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية».

وقال الهادي حسن، المدير التنفيذي لمستشفى مورفيلدز دبي للعيون: «تشكّل المسؤولية المجتمعية للشركات جزءاً مهماً من مهمتنا التي ننهض بها كمزودٍ رائد عالمياً لرعاية العيون. ويشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل مدينة دبي الطبية كأحد الشركاء الرئيسيين في هذه المبادرة النبيلة. ونتطلع إلى مساعدة أعضاء القوى العاملة في المجتمع».

وبعد الإطلاق الناجح لركن درّاجي التوصيل، تخطط مدينة دبي الطبية لافتتاح ركنٍ جديد في مجمّع ابن سينا الطبي، المبنى رقم 27 في المستقبل.

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