«الإمارات دبي الوطني» يعزز التوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

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أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، مقطع فيديو ملهماً للتوعية بسرطان الثدي يستهدف أصحاب الهمم، وتحديداً الذين يعانون من ضعف في السمع والنطق.

وتتركز الحملة حول مقطع فيديو لسيدة تتحدث بلغة الإشارة دون ترجمة، ثم تشير السيدة إلى أسفل الشاشة فتبدأ الترجمة مع استئناف السيدة لحديثها بلغة الإشارة، ومضمون الفيديو أنه بينما يركز شهر أكتوبر بأكمله على التوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتي إلا أن هذه الرسالة غالباً ما لا تصل إلى الجميع.

ويترك الفيديو رسالة هادفة لدى الجمهور مفادها أنه لا ينبغي ترك أي شخص خلف الركب في مكافحة سرطان الثدي ويحث المشاهدين على مشاركة الفيديو ولا سيما مع من يعرفونهم من أصحاب الهمم.

وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي وتجربة العملاء في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نأمل من خلال الفيديو الذي نشرناه في إحداث فرق ملموس وزيادة الوعي حول سرطان الثدي لكل فرد دون تمييز. وتنسجم حملتنا الجديدة هذه مع منصتنا الشاملة معاً بلا حدود التي تدعو إلى دمج أصحاب الهمم في المجالات الاجتماعية والمالية وفي أماكن العمل».

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