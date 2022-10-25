عبدالله بن زايد ووزير الخارجية البريطاني يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع جيمس كليفرلي وزير الخارجية والتنمية البريطاني، علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي الإماراتي البريطاني، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية لها وتعزيز الاستجابة لتداعياتها الإنسانية.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والبنّاء لمعالجة التحديات التي تواجه السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أن دولة الإمارات تدعم وتساند كافة الجهود المبذولة لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار المستدام.

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