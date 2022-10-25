«أبوظبي للجودة» يعتمد 5 أدلة إرشادية لممارسات خدمية

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 5 أدلة إرشادية ومعايير فنية لعدد من الممارسات التي تقدمت بها 3 جهات حكومية محلية في إمارة أبوظبي، وذلك لإضافتها في مجالات الدليل الإرشادي للبنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي. وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ42 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية التابعة للمجلس الذي عقد برئاسة النائب الثاني الدكتور جمال المطوع النقبي المدير التنفيذي لقطاع نظام الصحة العامة بالإنابة - مركز أبوظبي للصحة العامة، وبحضور أعضاء اللجنة التي تضم 44 شخصاً يمثلون 22 جهة حكومية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي.

وقال الدكتور جمال المطوع النقبي نائب رئيس اللجنة: إن مخرجات اجتماع اللجنة الـ42 شملت اعتماد 4 أدلة إرشادية تم طلبها من قبل دائرة البلديات والنقل في مجالات تخطيط أماكن الحاويات وعناصر العنونة في أبوظبي ولوائح تطوير المساجد ومعايير تخطيط المرافق العامة، ودليلاً إرشادياً تم طلبه من قبل أبوظبي للصحة العامة للمناطق الخضراء الصحية حول المدارس ومناطق لعب الأطفال، ومعايير أبوظبي الفنية تم طلبها من قبل مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) في مجال السماد العضوي.

وأكد حرص اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية على تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال رفد الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات بالمزيد من الأدلة الإرشادية الفنية في مجالات البنية التحتية بما يعزز من تنافسية الإمارة في مختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

تجميع

واعتمدت اللجنة في اجتماعها الـ42 الدليل الإرشادي لتخطيط أماكن الحاويات الذي يهدف إلى تحديد أنظمة تجميع النفايات للمشاريع القائمة في إمارة أبوظبي بحيث يتضمن تحديد معايير التخطيط والتنظيم لحاويات للمشاريع القائمة في إمارة أبوظبي والحفاظ على الصحة والسلامة العامة والمظهر العام.

عنونة

ويستهدف الدليل الإرشادي لعناصر العنونة في إمارة أبوظبي ضمان تنفيذ عناصر منظومة العنونة في النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي بشكل جمالي وتنظيمي موحد من خلال إضافة رسومات توضيحية لما هو متبع ومنفذ من قبل البلدية، إضافة إلى رسومات تفصيلية لتوحيد تصنيع وتنفيذ عناصر المنظومة.

واعتمدت اللجنة الدليل الإرشادي للوائح تطوير المساجد، والدليل الإرشادي لمعايير تخطيط المرافق المجتمعية، وذلك بهدف الحصول على بيانات محدثة عن جميع المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتطوير المساجد للتسهيل على المقاولين والاستشاريين العاملين في هذا المجال.

كما تم اعتماد دليل أبوظبي الإرشادي للمناطق الخضراء الصحية حول المدارس ومناطق لعب الأطفال والذي يهدف إلى توفير بيئة صحية وخالية من التبغ ومنتجاته حول المدارس، وذلك من خلال تشجيع وتسهيل الحصول على الغذاء الصحي واستهلاكه بين الأطفال وتقليل استهلاك الأطعمة غير الصحية بين الأطفال وتحفيز المنشآت الغذائية حول المدارس لتوفير خيارات غذائية صحية.

مرجع

واعتمدت اللجنة معايير أبوظبي الفنية للسماد العضوي ليكون مرجعاً شاملاً يتم استخدامه من قبل مصنعي السماد العضوي الناتج عن النفايات الخضراء، بهدف توحيد آلية تصنيع منتج السماد العضوي من مرحلة الاستقبال للنفايات الخضراء وحتى إنتاج السماد العضوي ضمن أفضل المعايير.

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