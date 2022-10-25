المصدر: البيان

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نشر المركز الفلك الدولي صورة لكسوف الشمس الجزئي من أبوظبي، من تصوير مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وتظهر في الصورة بعض ألسنة اللهب، وهي أكبر من حجم الأرض.

كما نشر صورة اللحظات الأولى لكسوف الشمس الجزئي من أبوظبي.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، كسوفاً جزئياً للشمس اليوم، يشاهد من جميع الدول العربية، باستثناء المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

وقال المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: يبدأ كسوف الشمس الجزئي في الدولة، من إمارة رأس الخيمة عند الساعة الـ 2:40 عصراً، ويبلغ ذروته عند الـ 3:51، وينتهي عند الساعة 4:54 عصراً بالتوقيت المحلي، ويكون مقدار الكسوف بنسبة 51.2 %، بينما يبدأ في العاصمة أبوظبي عند الساعة 2:44 عصراً، ويقل مقدار الكسوف فيها إلى نسبة 48.3 %.

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