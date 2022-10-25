الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية الخميس المقبل

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الحالي ستصرف يوم الخميس الموافق 27 من الشهر.

وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة 676,193,163.08 درهم بزيادة قدرها 62,808,748.41 درهما عن أكتوبر من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 613,384,414.67 درهما.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من الصرف لشهر أكتوبر 2022 يبلغ 45,900 مستفيد مقارنة بنحو 43,199 مستفيدا من المعاشات خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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