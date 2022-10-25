المصدر: البيان

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تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، كسوفاً جزئياً للشمس اليوم، يشاهد من جميع الدول العربية، باستثناء المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

بث مباشر لكسوف الشمس من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في #أبوظبي@AstronomyCenterhttps://t.co/JgbOBTeN4N — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 25, 2022

وقال المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: يبدأ كسوف الشمس الجزئي في الدولة، من إمارة رأس الخيمة عند الساعة الـ 2:40 عصراً، ويبلغ ذروته عند الـ 3:51، وينتهي عند الساعة 4:54 عصراً بالتوقيت المحلي، ويكون مقدار الكسوف بنسبة 51.2 %، بينما يبدأ في العاصمة أبوظبي عند الساعة 2:44 عصراً، ويقل مقدار الكسوف فيها إلى نسبة 48.3 %. وشهدت الإمارات مطلع أغسطس عام 2008، كسوفاً للشمس في نفس التوقيت، عند الساعة 2:45 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين كانت الذروة في الساعة 3:29 دقيقة عصراً، وانتهى الكسوف الجزئي في الساعة 4:10 عصراً.

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