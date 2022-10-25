رئيس الدولة يستقبل رئيس الجابون

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ بالرئيس علي بونغو متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة إضافةً قويةً إلى مسار تطور العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة وإمكانيات توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون.

كما استعرض سموه ورئيس الجابون عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والوفد المرافق لفخامة الرئيس الجابوني.



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