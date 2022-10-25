مسؤول أممي: الإمارات عضو فاعل في منظمات الأمم المتحدة ولها دور بارز في تحقيق السلم والأمن الدوليين

المصدر: وام

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قال مجيد يحي المنسق المقيم المؤقت للأمم المتحدة في الإمارات مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في دبي ممثل البرنامج في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إن الاحتفال بإحياء الذكرى الـ 77 ليوم الأمم المتحدة، يتزامن مع مرور 50 عاماً على عضوية دولة الإمارات في المنظمة الدولية، مؤكداً على الدور الفعال للدولة في استضافة المنظمات الدولية على أرضها ، فضلاً عن كونها عضوا فاعلا في مجلس الأمن منذ يناير 2021 وتلعب دورا مهما في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وأوضح المسؤول الأممي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام/ على هامش حفل إحياء الذكرى الـ 77 ليوم الأمم المتحدة في دبي، أن الإمارات تحتضن ما يقرب من 30 منظمة أممية تعمل جنباً إلى جنب في شراكات متينة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن جميع المكاتب الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والموجودة على أرض الإمارات تعمل على تمكين الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي ، والتطلع قدماً لتمكين تلك العلاقة والشراكة المهمة وذلك للاستفادة من جهود تلك البلدان عالمياً خاصة في العمل الإنساني والتنموي في مناطق عديدة من العالم .

وأشار إلى أن تلك المناسبة تأتي للتذكير بالدور الهام التي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في نشر ثقافة السلم والأمن وتحقيق التنمية رغم التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم من نزاعات مسلحة والتغيير المناخي، ومنذ توقيع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 ، يستمر العمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم والتنمية في العالم ، خاصة فيما يخص موضوعات النزاعات والحروب، مؤكداً على ضرورة جهود السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 .

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