«الشؤون الإسلامية» تدعو لإقامة صلاة الكسوف اليوم بعد صلاة العصر في جميع مساجد الإمارات

المصدر: وام

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دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إقامة صلاة الكسوف بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 وذلك في جميع مساجد الدولة.

وقد أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى بيّن فيها أنَّ صلاة الكسوف سنّة مؤكدة في حقّ كل من يؤمر بالصلاة شرعًا؛ فيدخل في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز.. وبالنسبة لوقتها: فإنَّه يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حلّ النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف.. سائلين الله تعالى أن يديم الخير والاستقرار على القيادة الرشيدة، وكل من يعيش على تراب دولة الإمارات.

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