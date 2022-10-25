محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان المحتفلين بـ«ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بديوالي «مهرجان الأضواء».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نتمنى للمحتفلين بديوالي «مهرجان الأضواء» السعادة والبهجة.. ونأمل أن يعم الخير والسلام العالم».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بالنيابة عن شعب الإمارات، نُهنئ المحتفلين بمهرجان ديوالي، ونتمنى لهم مهرجاناً سعيداً».

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