الإماراتي صالح آل علي رئيساً للاتحاد الدولي لطب الطوارئ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتخب الدكتور صالح فارس آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة - أبوظبي رئيساً للاتحاد الدولي لطب الطوارئ، وذلك خلال انتخابات الاتحاد التي أقيمت في ملبورن وشارك فيها ممثلو أكثر من 54 بلداً.

ومن المنتظر أن يساهم آل علي من خلال خبرته الواسعة في هذا المجال جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمنظمات الصحية العالمية الأخرى للمضي في تعزيز طب الطوارئ عالمياً ومشاركة التجربة الإماراتية في تحقيق خدمات طب طوارئ متميزة الجودة في مختلف أنحاء العالم.

ويُعد صالح آل علي أول شخصية عربية تتولى المنصب ممثلاً لدولة الإمارات من خارج الدول المؤسسة للاتحاد بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسيساهم في إنشاء آليات فاعلة للتعاون في القضايا ذات الصلة بطب الطوارئ وتعزيز قطاع الرعاية الصحية عالمياً.

وسيسهم آل علي في تحقيق رؤية الاتحاد الدولي للطب الطوارئ القائمة على توفير عالم تتمتع فيه جميع المجتمعات في كافة البلدان بإمكانية الوصول إلى رعاية صحية طارئة بمستويات جودة متميزة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: تؤكد أبوظبي مجدداً على مدى تميز الكفاءات الوطنية والقدرات التي تحتضنها في قطاع الرعاية الصحية وهو ما يُعد ثمرة للدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع من قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: تفخر دائرة الصحة - أبوظبي بانتخاب أحد أفراد فريق عملها في هذا المنصب الهام ضمن مؤسسة مرموقة كالاتحاد الدولي لطب الطوارئ ويُعد انتخاب الدكتور صالح آل علي نتاجاً للجهود المتفانية التي قدمها في تعزيز قطاع طب الطوارئ في أبوظبي والعالم.

بدوره، قال الدكتور صالح آل علي المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة – أبوظبي: «يسعدني أن أقدم هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة التي مهدت أمامنا الطريق نحو النجاح والتميز وسخرت لنا الوسائل اللازمة لتحقيق مثل هذه العلامات الفارقة في مسيرة القطاع الصحي في أبوظبي والدولة»، مضيفاً: «أتطلع إلى العمل مع نخبة من قادة طب الطوارئ حول العالم لما فيه منفعة المجتمعات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز