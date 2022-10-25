محمد بن زايد ورئيس موزمبيق يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه في بداية اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، برئيس موزمبيق والوفد المرافق له، متمنياً أن تشكل زيارته دفعة مهمة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات وموزمبيق والفرص المتاحة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق أكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال البيئة ومواجهة التغير المناخي في ظل عضوية جمهورية موزمبيق في مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة وأعلنت خلال العام الماضي، بجانب ما يمثله مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام المقبل، من أهمية كبيرة في هذا الخصوص.

وتبادل سموه ورئيس موزمبيق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب فليبي شاسنتو نيوسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل مع سموه لمزيد من النمو والازدهار للعلاقات الثنائية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من المسؤولين.

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