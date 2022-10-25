مشاركون: مهرجان ومزاد ليوا وجهة واعدة لتسويق التمور

المصدر: ليوا - الظفرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عارضون ومنتجو تمور ومشاركون من دول عربية، أن مهرجان ومزاد ليوا للتمور، يعد وجهة واعدة لتسويق التمور، ويسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، ويستعرض المنتجات والأطعمة التي تدخل التمور في مكوناتها الأساسية.

فمن جانبه، أشاد أسامة عبد الفتاح مدير التطوير في مصنع الشروق للتمور في جمهورية مصر العربية، بحسن التنظيم والضيافة الإماراتية، موضحاً أن المهرجان حقق انسيابية التواصل بين منتجي ومصنعي التمور في المنطقة، مع كبار التجار والمستثمرين حول العالم.

وقال محمد عيساوي مدير التسويق في شركة لاميكو من فلسطين، إن الوجود وسط هذا الزخم من المشاركات الدولية لمنتجي ومصدري ومصنعي التمور، وفّر فرصة الاطلاع على تجارب وخبرات المختصين من دول العالم كافة، وأتاح الاستفادة منها.

وأوضح الشيف محمد الزبيدي رئيس قسم الحلويات في الأكاديمية الملكية لفنون الطهو بالمملكة الأردنية الهاشمية، أنه استمتع بمسابقات وفعاليات المهرجان، الأمر الذي دعاه ليقدم بشكل يومي أطباقاً مبتكرة للجمهور، باستخدام التمر كمكون أساسي من البيئة المحلية.

وأكد الشيف يوسف إقليم، الشيف الرئيس بالأكاديمية الملكية لفنون الطهو بالأردن، أن المهرجان يحاكي كبرى المهرجانات العالمية، ويؤكد اهتمام دولة الإمارات بالمنتجات المحلية والترويج لها، وكذلك جهودها البارزة في الترويج للأطعمة الصحية، وحث المجتمع على استخدامها، فيما حث الشركات على تصنيع مثل هذه المنتجات.

وأعربت المهندسة نهاية المحسين رئيسة الشبكة النسائية العربية لزيت الزيتون، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، ضمن لجنة التحكيم في المسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز، مشيرة إلى أن المسابقات الدولية والمحلية التي نظمها المهرجان، كانت بمستوى عالٍ من التنظيم، ووسط مشاركات واسعة من المزارعين والمنتجين.

وضمت القرية العالمية للتمور، 27 منصة دولية تعرض أجود أنواع التمور ومشتقاتها، فيما مثلت مسابقات الطبخ الدولية كرنفالاً إبداعياً لطهاة مشهورين حول العالم، لعرض أطباقهم المفضلة، والتي يكون التمر وزيت الزيتون جزءاً أساسياً وأصيلاً فيها، واستقطبت المسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز، عشرات المشاركات، من دول نصف الكرة الأرضية الجنوبية.

إلى ذلك، سجلت مسابقة «مزاينة تمور بومعان»، بمهرجان ومزاد ليوا للتمور، حضوراً مميزاً من مُلاك مزارع التمور في دولة الإمارات، والذين قدموا مشاركات من التمور الفاخرة، من إنتاج مزارع الدولة لهذا عام 2022.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في «مزاينة تمور بومعان»، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات، والبرامج الثقافية والتراثية، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة التمور بالمهرجان.

وحصد «ورثة علي مبارك العرياني» المركز الأول، وفي المركز الثاني «مطر علي مفتاح محمد الشامسي»، وفي المركز الثالث «فاطمة سعيد محمد العرياني»، وفي المركز الرابع «أحمد خميس حموده خميس العرياني»، وفي المركز الخامس «موزة محمد عفصان المزروعي».

وحصل الفائز بالمركز الأول في «مزاينة تمور بومعان» على 75 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم، والمركز الرابع 30 ألف درهم، والمركز الخامس 25 ألف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز