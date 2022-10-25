عبدالله المري: طموحنا مشاريع مستقبلية تحقق التميز المؤسسي والنجاح العلمي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، سعيد محمد حارب، واللواء متقاعد أستاذ دكتور محمد أحمد بن فهد، واللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد أستاذ دكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والعقيد دكتور أحمد محمد الشحي، والرائد خلف حسن برمان الشامسي، والياس بوصعب، والدكتور يوسف العساف، وهند علي المعلا، وعفاف بوعصيبة.

ترحيب

ورحب معالي القائد العام لشرطة دبي بأعضاء المجلس الجدد، مؤكداً أن المجلس الجديد أعضاؤه يملكون خبرات متنوعة وطويلة ونوعية، وسيسهمون في تطوير المنظومة التعليمية في أكاديمية شرطة دبي، لمواكبة التوجهات الاستراتيجية للقيادة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطمح لتبني مشاريع مستقبلية تسهم في تحقيق التميز المؤسسي والنجاح العلمي.

واستمع معاليه والحضور خلال الاجتماع لشرح من اللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي عن التخصصات العلمية التي تقدمها الأكاديمية، والخطط التطويرية والمشاريع المستقبلية التي تحرص على ترجمة توجيهات القيادة، لتطوير منظومتي التعليم والتدريب، والارتقاء بهما إلى مستوى عالٍ ينافس أعرق الأكاديميات العسكرية في العالم.

برنامج

وقدم اللواء السويدي شرحاً عن برنامج «التراكيز» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات والكليات الشرطية في العالم، لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التميز والتفوق المؤسسي، ويهدف إلى تخريج ضباط نموذجيين من الطلبة المرشحين والمرشحات، وإعدادهم لسوق العمل ومرحلة ما بعد التخرج، للالتحاق بالإدارات العامة ومراكز الشرطة بكفاءة عالية.

واتفق مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي على توصيات عدة، منها ما يختص بدعم الطلبة، وميثاق الطالب، وحقوق تأليف المناهج والمقررات، والترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية، واختبارات الجاهزية البدنية لمنتسبي الأكاديمية.

وتجول معاليه وأعضاء مجلس الإدارة في نادي الضباط، واطلعوا على مرافق النادي.

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