وكيل وزارة الصحة: الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في استئصال شلل الأطفال

المصدر: وام

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أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً ومتقدماً في مجال استئصال شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به وحققت نتائج متميزة في التعامل مع هذا المرض نتيجة إجراءات الوقاية والتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بشكل علمي ودقيق، مثمناً أهمية المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الرامية إلى تعزيز جهود برنامج استئصال شلل الأطفال عالمياً من خلال حملات التطعيم في العديد من الدول وهو ما يعبر عن مدى اهتمام قيادتنا الحكيمة في مواجهة التحديات الصحية على نطاق العالم وتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لاستئصال المرض دولياً.

وأشار العلماء في تصريح له اليوم إلى أن احتفاء الوزارة باليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام يأتي في إطار مواكبة أحدث المستجدات والممارسات العالمية والتزامها بكافة توصيات منظمة الصحة العالمية لرفع المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات في السنة الأولى من خلال التطوير المستمر لكافة الطواقم الطبية والفنية من أجل تمكينهم من مواكبة كل ما هو جديد في مجال التحصين والوقاية.

وقال العلماء: بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة وشركاؤها في الدولة بتطبيق نظام ترصد شامل للشلل وتغطية صحية وقائية لم تسجل أي حالة في دولة الإمارات منذ العام 1992.. ومع الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على المرض تم الإشهاد رسمياً في العام 2007 على خلو الدولة من شلل الأطفال وإن ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة في مجال مكافحة الأمراض وتوفير سبل الرعاية الصحية حيث دأبت الوزارة على العمل المستمر في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، في شتى السبل بدءاً من حملات التوعية والتطعيم ضد المرض وصولاً إلى العمل الميداني للترصد وسبل الوقاية منه وذلك لكي ينعموا بحياة صحية سليمة.

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