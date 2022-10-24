خطوات لإعلان حكومة أبوظبي خالية من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة

المصدر: أبوظبي- البيان

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في إطار رؤيتها لحكومة خالية من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة، عقدت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً ورشة عمل بحضور ممثلين عن 60 جهة حكومية لمناقشة تطبيق الدليل الإرشادي «حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة: دليل الجهات الحكومية في أبوظبي». يأتي ذلك في أعقاب بدء حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الأول من يونيو، وانطلاق حملة «معاً نحو الصفر» الموجهة لمختلف فئات المجتمع بهدف تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي.

سلطت ورشة العمل الضوء على أهمية الحد من استخدام المنتجات المستخدمة لمرة واحدة واستبدالها بمنتجات متعددة الاستخدامات للمساهمة في حماية البيئة من التلوث. كما استعرضت الهيئة قصص النجاح وأبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسات الحكومية، التي تمكنت من تقليل اعتمادها على المنتجات المستخدمة لمرة واحدة مع التركيز على سبل تحقيق ذلك الهدف.

بدأت العديد من المؤسسات الحكومية في أبوظبي بالتخلص التدريجي من جميع المنتجات المستهدفة والمستخدمة لمرة واحدة، بما في ذلك أدوات المائدة والأكواب والأطباق والقناني وعيدان التحريك بغض النظر عن المواد المصنوعة منها. تستهدف هذه المبادرة جميع المباني الحكومية وسلسلة الإمداد لكي تكون حكومة أبوظبي خالية تماماً من هذه المنتجات، وتسليط الضوء على الممارسات الأفضل بيئياً، وتشجيع السلوك المؤسسي المستدام.

وتناولت الورشة حملة «معاً نحو الصفر»، والتي تتمثل إحدى مبادراتها الرئيسية في توفير مجموعة من المجسمات على شكل رقم صفر كبير «بيغ زيرو» «Big Zero» في جميع أنحاء أبوظبي، لتكون بمثابة نقاط مخصصة للجمهور لوضع عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها.

قال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «منذ أن أطلقنا سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، كنا حريصين على تكثيف جهودنا، والعمل مع الفئات المستهدفة كافةً لنكون قادرين على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن تكون أبوظبي خالية من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ومن مؤشرات قياس تطبيق الالتزام على مستوى الجهات هو في أن تصبح جميع جهات حكومة أبوظبي خالية من المنتجات المستخدمة لمرة واحدة خلال سنة. لذلك، قمنا بتنظيم ورشة العمل المكثفة هذه لاستعراض الدليل الإرشادي للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، والإجابة عن استفساراتهم؛ حتى يتمكنوا من دعم جهودنا المبذولة لتوفير بيئة صحية».

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