فائزون بالجائزة: التكريم بـ«حمدان العالمية الكبرى» ملهم لعلماء المستقبل

المصدر: دبي _ البيان

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أشاد الفائزون بجائزة حمدان العالمية الكبرى بدور الجائزة عالمياً مؤكدين أن التكريم بالجائزة ملهم لعلماء المستقبل.

وأعرب الأستاذ الدكتور إيان فريزر من جامعة كوينزلاند في بريسبان، أستراليا والفائز بجائزة حمدان العالمية الكبرى مناصفة مع الراحل الدكتور جيان تشو عن تقديره وسعادته للحصول على جائزة حمدان العالمية الكبرى للدورة الثانية عشرة (2021-2022) عن موضوع الأمراض المعدية.

وقال الدكتور إيان: «إن هذا التكريم خاص بالأبحاث التي أجريتها أنا وزميلي الراحل الدكتور جيان تشو والتي مكنت من إنتاج اللقاحات المتاحة الآن للوقاية من سرطان عنق الرحم وغيره من الأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى اللجنة العلمية على اختيارنا وفي هذا التوقيت تحديداً ليتزامن مع الحملة العالمية الحالية لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم بحلول نهاية هذا القرن، وسيساعد هذا التكريم عالمياً في زيادة الوعي بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد سرطان عنق الرحم من خلال التطعيم والفحص بهدف منع حدوث 300 ألف حالة وفاة على مستوى العالم كل عام من هذا المرض».

وقالت الدكتورة تشاو اي سون زوجة الدكتور جيان تشو: «إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة نيابة عن زوجي الراحل الدكتور جيان، فهذا التكريم بمثابة تقدير لأبحاثه، كما أنه ملهم لعلماء المستقبل، لقد بدأ عمل جيان البحثي عن فيروس الورم الحليمي البشري في عام 1984، فقد كان أول من أنشأ جزيئات تشبه فيروس الورم الحليمي البشري، وكان هذا الإنجاز الرائع هو الذي أدى إلى تطوير لقاح سرطان عنق الرحم في عام 1991، وقد عمل على أبحاثه حتى توفي عام 1999 عن عمر يناهز 42 عاماً، ويعتبر حصوله على هذه الجائزة شيئاً في غاية الخصوصية بالنسبة لي، لذا أتقدم بالنيابة عن زوجي الراحل بخالص شكري للجائزة وللجنة التحكيم».

من جانبه، تقدم عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي جائزة حمدان الطبية بخالص التهنئة للفائزين، كما أكد أن الجائزة ستعمل دائماً على تحقيق رؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مؤسس الجائزة في تكريم الإنجازات البارزة في القطاع الطبي.

يذكر أن الجائزة ستقيم حفل تكريم فائزين الدورة الثانية عشرة (2021-2022) يوم 23 نوفمبر المقبل بمتحف المستقبل-دبي، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وحشد كبير من كبار رجال الدولة.

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