«تدوير» تفرز 838 ألف طن من النفايات خلال تسعة أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن فرز نحو 838 ألف طن من النفايات منذ بداية 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من العام، شملت المواد البلاستيكية والورقية والخردوات المختلطة، بالإضافة إلى النفايات الصلبة كالحديد والخشب التي تم جمعها من المكبات التابعة للمركز في العين والظفرة وأبوظبي، وذلك في إطار التزام المركز بالحفاظ على البيئة والحد من استنزاف مواردها.

وقد نجح المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفرز أكثر من 110 آلاف طن من المواد البلاستيكية، وأكثر من 659 ألف طن من الخشب، ونحو 28 ألف طن من النفايات الورقية والكرتون، ونحو 950 طناً من الخردوات المختلطة والتي تضم الأقمشة والفلين، إلى جانب أكثر من 14 ألف طن من الحديد، وحوالي 24 ألف طن من الألمنيوم، وذلك قبل بدء مراحل معالجة النفايات وإعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة يمكن استغلالها في عدة مجالات ومشاريع وطنية حيوية، في إطار حرص المركز على تقديم أفضل الحلول المبتكرة فيما يخص استدامة الموارد البيئية.

وقامت فرق العمل التابعة للمركز بفرز هذه النفايات مع اتباع أفضل الممارسات في مكبات النفايات الثمانية التابعة للمركز، والتي تضم مكب حميم في أبوظبي، ومكب مدينة العين ومكبات مدينة زايد، والمرفأ، والسلع، وغياثي، وليوا، وجفن، بالإضافة إلى مطمر هندسي واحد يقع في مدينة العين.

وفي هذا الصدد، قال المهندس عبد المحسن الكثيري مدير إدارة المشاريع والمنشآت في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «تعكس هذه النتائج التي حققناها خلال العام الجاري التزام المركز بتسخير كافة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة ومواردها، وذلك بما ينسجم مع حرصنا المستمر على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من النفايات عبر فرزها وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد ومنتجات صديقة للبيئة تدعم اقتصاد الدولة».

وأضاف الكثيري: «ويحرص مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بشكل مستمر على توظيف أفضل الحلول والتقنيات المتطورة والمتكاملة في مجال فرز النفايات وإعادة تدويرها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات لاستخراج المواد القيّمة من مختلف أنواع النفايات وتحويلها لمواد ومنتجات صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد الدائري، وذلك بما ينسجم مع رؤية المركز الرامية إلى تحقيق نظام مستدام لإدارة النفايات وتوفير بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة في إمارة أبوظبي».

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