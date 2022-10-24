«أستر» تنال 3 جوائز لجهودها في المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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نالت أستر دي إم هيلث كير، أحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، ثلاث جوائز مرموقة أخيراً من غرفة دبي للتجارة، فضلاً عن جوائز الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لجهودها المتواصلة على صعيد الاستدامة وممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمبادرات المجتمعية.

ومنحت غرفة دبي للتجارة أستر دي إم هيلث كير العلامة المتقدمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2022 وذلك في دورة النصف الأول من عام 2022 لعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية.

وتقديراً لدورها، جرى إعلان أستر فائزاً بجائزة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دورتها الخامسة عشرة، فئة قطاع الرعاية الصحية، والفائز مناصفة بالجائزة الخاصة بفئة الشراكات والتعاون. أُقيم حفل التكريم في وقت سابق من هذا الشهر برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة. الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، منصة جوائز الاستدامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، تحتفي بالذكرى الخامسة عشرة منذ تأسيسها بإدراج 15 فئة.

مسؤولية

وقال الدكتور آزاد موبن مؤسس أستر دي إم هيلث كير رئيس مجلس إدارتها مديرها التنفيذي: «بصفتنا مقدم خدمة صحية يضطلع بمسؤولية والتزام اجتماعي ويعمل وفقاً لأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية، فإن جهودنا تتجه نحو تبني أفضل الممارسات من أجل تحقيق الاستدامة. ويتحقق ذلك من التعاون وعقد الشراكات التي من شأنها أن تحد من بصمتنا البيئية. كما أننا نوفر رعاية صحية متاحة للملايين ونلبي احتياجاتهم من خلال برنامج «أستر للمتطوعين»، فضلاً عن إدماج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أنشطتنا».

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