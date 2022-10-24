الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: ​وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00، والمد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند الساعة 19:48، والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58، والمد الثاني عند الساعة 22:15، والجزر الأول عند الساعة 15:29، والجزر الثاني عند الساعة 03:53.

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 90 35

دبي 35 24 80 30

الشارقة 34 21 85 30

عجمان 35 24 85 35

أم القيوين 35 20 80 35

رأس الخيمة 35 22 75 30

الفجيرة 33 26 80 25

العـين 36 23 60 15

ليوا 37 21 90 20

الرويس 35 20 90 30

السلع 35 21 80 35

دلـمـا 34 24 85 40

طنب الكبرى 32 25 80 45

طنب الصغرى 32 25 80 45

أبو موسى 33 24 80 45.

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