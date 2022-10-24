«صحة دبي» توفر شهادات المواليد والوفيات في المستشفيات الخاصة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الصحة بدبي عن التوسع في نطاق خدمة استخراج شهادات المواليد والوفيات لتشمل المستشفيات الخاصة في دبي وفق مراحل متتابعة بدأتها بمستشفيي "مردف" و"ميدكير" للنساء والأطفال مع توقف تقديم الخدمة في مركزي "الكرامة" و"الراشدية" الصحيين.

يأتي ذلك ضمن أعمال تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقوم بها الهيئة بشكل متواصل لتحقيق المزيد من رضا المتعاملين وثقتهم وتوفيراً لجهدهم ووقتهم حيث قصر التوجه الجديد الخدمة على المستشفيات الخاصة المنتشرة في دبي وذلك ضمن الإجراءات والنظم المعمول بها في هذا الشأن وبإشراف ومتابعة من "صحة دبي".

وتوقعت الهيئة ضمن مخططها-التحاق قائمة طويلة من المستشفيات الخاصة بمستشفيي "مردف" و"ميدكير" لتقديم خدمة استخراج شهادات المواليد والوفيات مطلع العام المقبل 2023..فيما تمضي الهيئة قدما في إجراءات مراجعة ظروف كل مستشفى على حده للاطمئنان على إمكانية تقديم الخدمة وفق الإجراءات الميسرة وبجودة عالية.

تعد هذه الخدمة المميزة واحدة من الخدمات الإلكترونية المطورة التي تقدمها الهيئة بهدف تبسيط الإجراءات وإنهاء المعاملات الإدارية وتمكين المتعاملين من استخراج شهادات المواليد والوفيات من المستشفيات الخاصة على مستوى إمارة دبي دون الحاجة للذهاب إلى عدة جهات أخرى وذلك مع مراعاة أعلى درجات الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع البيانات وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

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