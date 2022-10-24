إسلامية دبي تحدد 255 مسجداً تقام بها صلاة الكسوف غداً

المصدر: البيان

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حددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قائمة بـ (255) مسجداً لإقامة صلاة الكسوف فيها، بمختلف مناطق الإمارة، أبرزها مسجد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل 1، ومسجد الشيخة هند بن جمعة آل مكتوم زعبيل 2، ومسجد الراشدية الكبير، والسطوة الكبير، والكرامة الكبير، والزرعوني الكبير بعيال ناصر، وخليفة التاجر في بور سعيد، ومسجد عمر بن الخطاب بالخوانيج 1، ومسجد الحباي بالخوانيج 1، ومسجد محمد حسن الشيخ بالطوار، وحمدان بن راشد بالقرهود، ومسجد الشهداء محيصنة2، والمنخول الكبير بالمنخول، ومسجد حتا الكبير في حتا.

ويتوافر رابط على موقع انستغرام الدائرة للاطلاع على قائمة المساجد التي تقام فيها الصلاة:

https://www.iacad.gov.ae/Documents/21-10-2022.pdf?fbclid=PAAab-wKVWUblQJuBxi6TueGh8oi8vsrFOEjEIsuuhDZq9g1oAki0AHGIpudE

ودعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سكان الإمارة إلى أداء صلاة الكسوف الشمس غدا الثلاثاء 25 أكتوبر بعد صلاة العصر مباشرة.

كما سيتم التعاون مع مركز الفلك الدولي لتصوير الحدث وبثه بشكل مباشر على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة، مع تغطية الحدث بمداخلة شرعية وفلكية.

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