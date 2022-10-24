المستشفى الأمريكي في دبي يرحب بالدفعة الأولى من المتدربين الطبيين الدوليين

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هيئة الصحة في دبي تعتمد المستشفى الأمريكي لبرنامج التدريب الداخلي الوطني للمتدربين الطبيين. وبهذا، يكون المستشفى الأمريكي في دبي من بين أوائل المشافي الخاصة التي تحصل على اعتماد هيئة الصحة في دبي للتدريب الطبي. تسمح هذه الرخصة للمستشفى الأمريكي في دبي تقديم خدمات التدريب الإكلينيكي، ودعم المهارات الطبية الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وتطويرها وتدريبها للحصول على خبرة عملية في القطاع الطبي، حيث تضم الدفعة الأولى ثمانية متدربين من جامعات عالمية متعددة لتلقي التدريب العملي في المستشفى الأمريكي في دبي، لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم ليكونوا أطباء المستقبل.

قال البروفيسور الدكتور فراس العاني، رئيس المعهد الأكاديمي بالمستشفى الأمريكي ومدير طب القلب التداخلي: "في المعهد الأكاديمي للمستشفى الأمريكي، نتطلع إلى أن نصبح بين قادة المنطقة في مجال تدريب أخصائيي الرعاية الصحية. “

وأضاف الدكتور فراس: "يشرفنا أن نتلقى دعوة من هيئة الصحة بدبي للمشاركة كمركز تدريبي لبرنامج التدريب الداخلي الوطني المرموق، والذي يتوافق مع رؤية المعهد وأهدافه. نحن مجهزون بكافة الأدوات اللازمة لتحقيق رؤيتنا، فضلاً عن السمعة الطبية للمستشفى الأمريكي في دبي بصفته من بين المستشفيات الرائدة في المنطقة في مجال توفير الرعاية الصحية والكوادر الخبيرة ذات المهارات العالية. إنه من دواعي فخرنا وسرورنا أن نكون شركاء لهيئة الصحة في دبي لإنجاز هذه المهمة النبيلة."

يقوم على البرنامج التدريبي الممنهج الذي يمتد لفترة سنة، نخبة من الأطباء المؤهلين من أصحاب الخبرة والمهارات العالية في المستشفى الأمريكي دبي. ويتألف البرنامج التدريبي من ثلاثة مستويات؛ التدريب الأساسي، والتدريب المتوسط، والتدريب المتقدم للتخصصات الفرعية. صمم المستشفى الأمريكي البرامج على أساس متطلبات المتدرب ومستواه ومجال تخصصه، والتي تتراوح بين الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الفيزيائي، وفنيي المختبرات والأشعة، وأخصائيي التغذية لكل من الطلاب الجامعيين والخريجين.

المستشفى الأمريكي هو أول مستشفى في الشرق الأوسط يحصل على اعتماد اللجنة المشتركة (JCI)، كما أن مختبراته هي الأولى في القطاع الخاص في المنطقة التي تحصل على اعتماد الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP). المستشفى الأمريكي هو عضو افتتاحي لشبكة مايو كير الطبية المرموقة.

يمثل مركز أمراض السرطان لدى المستشفى الأمريكي في دبي أول مركز يقدم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان في دبي. ويعتبر المستشفى الأمريكي في دبي أول مستشفى خاص في الإمارات العربية المتحدة يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية (AHA) كمركز دولي لتقديم التدريب على دعم الحياة. المستشفى الأمريكي في دبي هو من بين أبرز مزودي الرعاية الصحية الرائدة في الشرق الأوسط، وهو الذراع الطبي لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ويقدم خدمات طبية عالمية للمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. جميع الأطباء في المستشفى الأمريكي حاصلون على البورد الأمريكي أو ما يعادله، لضمان تقديم الرعاية الطبية بمعايير عالمية في الإمارات العربية المتحدة.

نفّذ المستشفى الأمريكي في دبي برنامج التميّز الخدمي، وتقدم إدارة التعليم الإكلينيكي في المستشفى برنامج تعليمية متعددة التخصصات للعاملين في المجال الإكلينيكي. يتمتع المستشفى الأمريكي بسمعة طيبة بتقديم أعلى معايير الرعاية الطبية، ضمن التزامه بتوفير برامج تعليمية لدعم أخصائيي الرعاية الصحية في المنطقة لاستكمال مسيرتهم المهنية

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