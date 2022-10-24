عبدالله المري يتفقد استعدادات مركز شرطة الموانئ لتعزيز الأمن والأمان

المصدر: دبي - البيان

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، استعدادات مركز شرطة الموانئ في العمل على تعزيز الأمن والأمان في مناطق الاختصاص، البرية والشواطئ والموانئ، لتحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة مع البلاغات وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين.

واطلع معالي الفريق المري في «كوين إليزابيث 2» في ميناء راشد، على مؤشرات مركز شرطة الموانئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي، والعميد خبير أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة، والعقيد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، ونائبه العقيد راشد ثاني العايل، وعدد من الضباط. وأشاد معاليه بالدور الكبير الذي يلعبه مركز شرطة الموانئ في الحفاظ على الأمن البحري لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية للإمارة، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مناطق الموانئ والشواطئ، والتي تتطلب جاهزية عالمية على مدار الساعة.

المؤشرات الاستراتيجية

واطلع الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الموانئ، حيث تعامل قسم السجلات الجنائية مع 152 بلاغاً خلال العام الماضي، إلى جانب الاطلاع على مؤشر الجرائم المقلقة لكل 500 ألف من مرتادي الشواطئ والعبرات في مناطق الاختصاص، والحوادث التي تم التعامل معها.

وسجل مركز شرطة الموانئ «صفر» في القضايا المصنفة قانوناً تحت مسمى «لا وجه لإقامة دعوى»، وتعامل مع 13 بلاغاً خاصاً بالشيكات، واستطاع إجراء تسويات مالية في 10 منها، بقيمة تجاوزت 2 مليون درهم.

واطلع معالي الفريق المري على نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص لمركز شرطة الموانئ، والتي وصلت إلى %95، متفوقة على المؤشر المستهدف الذي بلغ 90 %، فيما حقق المركز نسبة 100 % في نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات.

السعادة الوظيفية

واطلع معالي الفريق عبدالله المري على إنجازات قسم الشؤون الإدارية، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية في مركز شرطة الموانئ 98 % العام الماضي، ونسبة عدد الموظفين الذين تم تحفيزهم 100 % من مرتب المركز.

واستمع معاليه إلى شرح حول جهود التدريب لرفع نسب الجاهزية في مركز شرطة الموانئ، وجهود قسم الأمن البحري وقسم الإنقاذ البحري والتعامل مع الحوادث البحرية وعمليات الإنقاذ، إلى جانب الاطلاع على إحصائيات ومؤشرات قسم أمن الشواطئ في التعامل مع المخالفات على الشواطئ، وتعزيز الأمن والأمان، وبرامج التوعية المنفذة في مجال السلامة العامة.

9 نقاط

استمع الفريق المري إلى شرح حول نقاط التمركز لمركز شرطة الموانئ، والهادفة إلى تعزيز الجاهزية في كل مناطق الاختصاص وسرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة وغير الطارئة، والتي بلغ عددها 9 نقاط، فيما اطلع على نتائج قسم التوقيف والطاقة الاستيعابية فيه.

وكان برنامج التفتيش السنوي لمركز شرطة الموانئ قد بدأ فعالياته بمسيرة لزوارق شرطة دبي، تضمنت تنفيذ سيناريو التعامل مع مركب مخالف، فيما اختتمت فعاليات التفتيش بتكريم معالي الفريق المري للشركاء الاستراتيجيين للمركز.

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