بمشاركة الإمارات.. وزراء الصحة بدول التعاون يستعرضون مشاريع 2023

المصدر: (الرياض - وام)

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استعرض عدد من وزراء الصحة والمسؤولين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- خلال اجتماعهم الـ 85 الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض- تقارير مؤشرات الأداء لمجلس الصحة الخليجي للعام 2022، والخطة التشغيلية لمشاريع العام المقبل 2023.

ترأس الاجتماع فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزير الصحة في الكويت، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في مملكة البحرين، والدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية في سلطنة عمان، والدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في دولة قطر، والدكتور عبدالله محمد دحان نائب وزير الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية، وبمشاركة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وسليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. وأكد المجتمعون أهمية تواصل التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة، بما يعود على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون بالفائدة، ويعزز المكانة الدولية للمجلس.

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