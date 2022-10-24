نهيان بن مبارك: مهرجان ومزاد ليوا للتمور يروج للمنتجات الإماراتية دولياً

المصدر: الظفرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مهرجان ومزاد ليوا للتمور، بدورته الأولى، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وأشاد معاليه بفعاليات ومسابقات المهرجان، التي تعرض المنتجات الإماراتية المميزة، خصوصاً الصناعات المتربطة بشجرة النخيل.. والتمور، والتعريف بأهميتها، وتقديمها للجمهور بأجمل صورة.

وأكد معاليه أن المهرجان والمزاد، بما يتضمنه من مشاركات دولية، يسهم في تبادل المعرفة بين المزارعين الإماراتيين، ونظرائهم المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، ويروج دولياً للمنتجات الإماراتية، ويدعم الصناعات المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال الزيارة، على جانب من مزاد التمور، الذي يهدف إلى إبراز التمور الإماراتية وجودتها أمام جميع الزوار المهتمين باقتناء أجودها وأفخرها، وتفقّد أجنحة المشاركين في سوق التمور، والتقى عدداً من أصحاب المشاريع الرائدة في مجال صناعة التمور والصناعات المرتبطة به.

فعاليات

وتفقّد عدداً من أجنحة الجهات الحكومية والخاصة التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل وصناعة التمور، ومنها جناح ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وجناح بلدية منطقة الظفرة.

وزار معاليه، خلال الجولة، مزاينة التمور، والفعاليات المصاحبة لمسابقة الطبخ، ومعرض اللوحات الفنية والتصوير الضوئي، والقرية التراثية التي تعرض منتجات تراثية مرتبطة بالتمور والنخيل، وقرية العسل، والقرية العالمية للتمور.

واستمع معاليه من عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إلى شرح عن الفعاليات التراثية والمسابقات الخاصة بالمزارعين ومنتجي التمور، من مسابقات مزاينة التمور والعسل والطبخ الدولية للتمور، وزيت الزيتون، والمسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر، والتصوير والرسم.

إلى ذلك، سجلت مزادات التمور في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، بدورته الأولى، بيع 35 طناً و275 كيلوغراماً من التمور القادمة من مزارع دولة الإمارات، إنتاج عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت حتى اليوم الثامن، نحو مليون و232 ألف درهم، وسط مشاركات كبيرة من الراغبين باقتناء التمور المميزة.

وسجل المهرجان بيع 10 آلاف و188 صندوقاً من التمور الإماراتية الفاخرة. وتختتم مسابقات وفعاليات المهرجان اليوم، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال عبيد خلفان المزروعي، إن قيمة أعلى صندوق تمر بيع خلال المهرجان، بلغت 5100 درهم لصنف «أم الدهن»، تلاه صنف «الصقعي» بقيمة 4600 درهم، فيما وصل أقل سعر 40 درهماً، إذ يزن صندوق التمور الواحد نحو 3.5 كيلوغرامات.

وأوضح أن مزاد التمور يقام خلال المهرجان بشكل يومي، بعد صلاة المغرب مباشرة، بواقع 10 مزادات بدأت من اليوم الأول، وتستمر لغاية اليوم، إذ يعتبر المزاد، الحدث الأحب إلى قلب عشاق التمور من جميع أقطاب العالم.

نجاح كبير

أكد عبيد خلفان المزروعي أن مزاد التمور سجل نجاحاً جديداً، يضاف إلى نجاحات فعاليات المهرجان كافة، مشيراً إلى أن المسابقات المختلفة، استقطبت مشاركات متميزة من كافة مناطق إمارات الدولة من التمور المنتجة محلياً من مزارع الدولة، الأمر الذي يدعو اللجنة المنظمة للتوسع في مسابقاتها خلال الدورات القادمة.

وأشار إلى أن مزاد التمور يعتبر واحداً من أهم المزادات المتخصصة في التمور، من حيث المضمون والشكل، لا سيما أنه يعتبر أحد أهم منافذ التسويق لمنتجات المزارعين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز