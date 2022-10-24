التطعيم يمنع دخول مصابي «الإنفلونزا» للمستشفيات بنسبة 90 %

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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أكد أطباء أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يمنع دخول المستشفيات بنسبة 90%، لافتين إلى أن المؤشرات الوبائية الخاصة بالمرض تعتبر ضمن المتوقع والتي تنتشر أكثر في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وتنتشر الإنفلونزا الموسمية من خلال الرذاذ التنفسي الذي يتم إنتاجه عند التحدث أو العطس أو السعال، وتكون أكثر عدوى خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى من المرض.

وأكد الدكتور حسين آل رحمة استشاري ورئيس الجمعية العربية للعناية الحرجة، انتشار المرض بكثرة هذه الأيام خاصة بين طلبة المدارس، مشدداً على ضرورة عزل المريض المصاب لمدة تتراوح بين 3-5 أيام، وهي فترة احتضان المرض، مطالباً المدارس بضرورة السماح للطلبة المصابين بالغياب خشية نقل الفيروس لأقرانهم في الصف.

ولفت إلى أن لقاح الإنفلونزا السنوي في بداية كل موسم إنفلونزا هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من الإنفلونزا، حيث يجب على كافة شرائح المجتمع الإسراع في أخذ اللقاح المخصص للإنفلونزا الموسمية الذي توفره الإمارات سنوياً اعتباراً من شهر سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر للوقاية من المرض، منوهاً بأن نسبة دخول المصابين للمستشفيات تنخفض بنسبة تصل إلى 90% بسبب التطعيم.

وأكد ضرورة أخذ التطعيم خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والعاملين في المنشآت الصحية مثل الأطباء والممرضين.

وقال: ننصح الشخص المصاب بالإنفلونزا ارتداء الكمامة والإكثار من شرب السوائل والراحة وتجنب مخالطة الآخرين، لأن الفيروس سريع الانتشار وينتقل عن طريق الرذاذ والعطس والنفس مع أخذ أدوية خافضة للحرارة والمسكنات لتخفيف الأعراض، والالتزام بغسل اليدين والتعقيم، والتخلص من المناديل الورقية أولاً بأول، لأنها تساعد على انتقال الفيروس.

عدوى

وقال الدكتور بسام محبوب استشاري الأمراض التنفسية والربو عضو جمعية الإمارات الطبية، إن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، تهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية، نافياً الإشاعات التي يرددها البعض حول انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، نظراً لتشابه الأعراض.

وأضاف إن فترة العدوى تتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 1 - 5 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، لافتاً إلى أن الأعراض تشمل ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرة وتعرق، وصداع مع سعال جاف مستمر يصاحبه تعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات، ولكن قد لا يكون لدى بعض المصابين ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وبين أن من أهم طرق الوقاية من المرض الوقاية الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، وغسل اليدين جيداً وبانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، وتجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب.

وقال الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة، إن المؤشرات الوبائية الخاصة بالإنفلونزا الموسمية تعتبر ضمن المتوقع وتنتشر أكثر في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، لذا لا بد من تطعيم الإنفلونزا سنوياً للوقاية من الفيروس.

وأوضح أن فيروسات الإنفلونزا تنقسم إلى فيروسين رئيسيين فيروس A و B الأول ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، والثاني ينتقل بين البشر فقط ولا ينتقل إلى الحيوانات ويصيب عادة مختلف الأعمار، والأكثر يصيب الأطفال.

وتابع: ننصح دائماً بأخذ التطعيم السنوي الذي يحتوي على أربعة متحورات شائعة منهم 2 لإنفلونزا أيه، و2 لإنفلونزا بي، وتساعد بشكل كبير في الحماية من الإصابات الشديدة بالإنفلونزا لذلك نطالب الجميع بأخذ التطعيم المتوفر في كافة المراكز الصحية في القطاعين العام والخاص وللأطفال من فوق عمر 6 شهور، لافتاً إلى أن هناك 5 فئات ننصح بها بشدة لأخذ التطعيم السنوي وهم كبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة والأطفال فوق 5 سنوات والحوامل والعاملون في القطاع الطبي، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للإنفلونزا الحمى والقشعريرة والأوجاع والسعال والتهاب الحلق والاحتقان والصداع والتعب.

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