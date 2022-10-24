مساعدة الشعوب.. نهج إماراتي راسخ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي، أنه في اليوم العالمي لشلل الأطفال تبرز دولة الإمارات وجهودها الرائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مكافحة شلل الأطفال على المستوى العالمي، والتي تجسد نهجها الراسخ في الخير والعطاء المتواصل منذ تأسيسها، والقيم والمبادئ التي تتبناها لمساعدة الشعوب والمساهمة في تطوير برامج التنمية البشرية وتأمين الحياة الكريمة للإنسان والاهتمام بالصحة والحد من انتشار الأمراض ومكافحتها.

وقال آل حامد: «واصلت دولة الإمارات رفد الجهود العالمية في مواجهة مرض شلل الأطفال، والتي أسهمت في إنقاذ حياة الكثيرين وتحسين جودتها لدى الملايين من الأطفال في مختلف أنحاء العالم، كما تعمل على تنفيذ برامج هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لحماية المجتمعات من الأمراض والأوبئة، والحد من تأثير الأزمات والكوارث وتحسين حياة الأفراد في كل مكان حول العالم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم». واختتم معاليه: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتعزيز الجهود العالمية في مواجهة التحديات الصحية، حيث قدمت دوراً متميزاً في جهود الاستجابة لجائحة (كوفيد19) على المستوى الدولي من خلال مشاركتها في تطوير اللقاحات ونقلها وتوزيعها حول العالم وتقديم الدعم اللوجستي والمخبري للعديد من البلدان الصديقة والشقيقة. واليوم، يتجه العالم بخطى ثابتة نحو التعافي من الجائحة متسلحاً بالعديد من الدروس المستفادة التي زادته قوة وجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية».

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