336 محطة «شاحن أخضر» تتضمن 600 نقطة شحن في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حرصت هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، منذ إطلاق مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، لتعزيز التنقل الأخضر.

ووفرت هذه المبادرة أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة في عام 2015، وقامت بتركيب 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في مناطق عالية الكثافة في جميع أنحاء المدينة، لتشجيع زيادة تبني السيارات الكهربائية في دبي، وتوسعت الشبكة لتصل إلى 336 محطة «شاحن أخضر» تغطي جميع أرجاء إمارة دبي. وتتضمن هذه المحطات أكثر من 600 نقطة شحن، وتعمل الهيئة على زيادة هذا العدد ليصل إلى 1000 محطة بحلول 2025.

تسهيلات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، لـ«البيان»: تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة «خاصية الزائر»، لافتاً إلى أن الشاحن الأخضر هو عبارة عن وحدات ذكية متصلة من خلال نظام إدارة نقاط الشحن.

وأضاف: أطلقت الهيئة خدمة رمز الاستجابة السريعة QR code لمتعاملي السيارات الكهربائية المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر»، بما يتيح لهم استكمال جميع مراحل شحن مركباتهم دون استخدام بطاقة الشاحن الأخضر عن طريق اتباع الخطوات الموجودة على أجهزتهم المحمولة بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة المتاح في محطة الشحن، كما تجري الهيئة البحوث والاختبارات الخاصة بالتقنيات الناشئة في مجال التنقل، مثل الشحن فائق السرعة والشحن المتحرك والشحن اللاسلكي.

دعم

وأشار الطاير إلى أن مبادرة «الشاحن الأخضر» تدعم مساعي الهيئة الدؤوبة لتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، إضافة إلى ذلك فإن المبادرة تدعم استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030-٢٠٢١، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30 % بحلول عام 2030، وتعمل على زيادة أعداد المركبات الهجينة والكهربائية وانتشارها في الإمارة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتقدر نسبة وفورات تكلفة الوقود للمتعامل بنحو 73 %. وتعمل الهيئة على دعم الجهود اللازمة لتحقيق التوجيه رقم (2) لعام 2020، الذي أصدره المجلس الأعلى للطاقة في دبي لزيادة أعداد السيارات الحكومية الكهربائية والهجينة.

بطاقة

وأوضح أن عدد حاملي بطاقة «الشاحن الأخضر» بلغ 8 آلاف و379 متعاملاً منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى 31 أغسطس 2022، منوهاً بأن الهيئة حرصت على توفير بنية تحتية مميزة لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب العديد من الميزات ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر»، كما توفر الهيئة «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر» لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، حيث يمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ونحو 14 منصة للخرائط الرقمية، كما أطلقت الهيئة موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً لأحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي.

ويهدف موقع «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» www.dubaievhub.ae إلى زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية في دبي.

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